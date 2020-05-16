وزير قطاع الأعمال: تطبيق التحول الرقمي في 500 شركة متناهية الصغر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الأعمال العام يخدم الاقتصاد وقطاع الأعمال بشكل عام، مضيفًا أنه كان لابد من التواصل مع القطاع الخاص على كافة الأصعدة، لأنه هو من يقود الدولة في الوقت الحالي.

وأضاف «توفيق» خلال تصريحات لبرنامج «الشهبندر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة وفرت خدمات لـ 63 شركة تابعة لها، من خلال نظم تخطيط الموارد (إي آر بي) في الشركات، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تواصلت مع الوزارة للتفاوض مع مقدمي الخدمة.

وذكر أنه تم التفاوض مع مقدمي الخدمة بالفعل، حيث تم الاتفاق على «مايكروسوفت» والتي تقدم الخدمة بأسعار جيدة لعدد 500 ألف شركة متوسطة ومتناهية الصغر، معربًا عن سعادته للعمل مع القطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة تساعد الشركات الصغيرة والكبيرة على تصدير منتجاتها واستيراد المواد الخام التي تحتاجها، من خلال شركة النصر للاستيراد والتصدير، ذاكرًا أنه سيتم توقيع البروتوكول الثاني بين الوزارة واتحاد الصناعات والغرفة التجارية بالقاهرة اليوم.

وأشار إلى أن دور شركة النصر للاستيراد والتصدير هو إمداد يد العون للعملاء وتوفير الخدمات لهم، لفتح أسواق جديدة للمشروعات الصغيرة.

وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الثلاثاء 12 مايو 2020، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، لنقل تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي للشركات الناشئة الصغيرة، بأقل الأسعار.