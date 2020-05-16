هاني رمزي: صلاح أخبرني بعرض من ريال مدريد لضمه

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن عرض تلقاه محمد صلاح نجم ليفربول من ريال مدريد خلال فترة تولي هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، مشيرا إلى أن نجم الريدز لم يكن في حالته الطبيعية خلال منافسات إمم إفريقيا الماضية 2019.

وقال رمزي في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس" عن حديث صلاح معه حول عرض ريال مدريد:«صلاح أخبرني بعرض من ريال مدريد له في فترة ولاية كوبر، في بدايات تألقه مع ليفربول بموسمه الأول».

أما عن أداء صلاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية قال:«محمد صلاح لم يكن في "المود" لا أعرف السبب هل من مشاكله مع اتحاد الكرة، أو من الأجواء العامة أو مشاكل كأس العالم في روسيا، وكان يتحدث قليلا خلال البطولة».

وعن علاقته بإيهاب لهيطه قال:«كانت "عادية" ولم يكن بها مشاكل، كانت مثل بقية اللاعبين، ولهيطة كان يحاول المحافظة على تحركاته».

ونفى رمزي سفر صلاح للجونة خلال معسكر كأس الأمم، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي، مشيرا إلى أنه غاب عن التدريبات مرة بسبب أنه شعر بالاجهاد.