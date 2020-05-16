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تستأنف أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين للمرة الأولى منذ توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسمحت الحكومة الإيطالية اليوم السبت للأندية باستئناف التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ تعليق منافسات الدوري المحلي في التاسع من مارس الماضي، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

وفي مؤتمر صحفي قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي اليوم السبت "بدءا من 18 مايو فإن متاجر التجزئة ومراكز تصفيف الشعر ومراكز التجميل والحانات والمطاعم وتدريبات فرق كرة القدم والمتاحف ستعود من جديد".

وأضاف "لكن الأمر دائما ينبغي أن يتم بالتوافق مع اللوائح وتحت إشراف السلطات المحلية".

ولم يتم تحديد موعد استئناف دوري الدرجة الأولى بعد لكن عودة التدريبات الجماعية خطوة مهمة على الطريق نحو تحقيق رغبة الأندية في استئناف الموسم يوم 13 يونيو المقبل.