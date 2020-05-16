رئيس مارسيليا ينفي بيع النادي للوليد بن طلال

نفى جاك هنري إيرو، رئيس نادي أولمبيك مارسيليا، بيع النادي الفرنسي لرجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال.

وقال إيرو في تصريحات لشبكة «راديو مونت كارلو»، "لا أعلم كم مرة يجب أن أنفي هذه الشائعة، وأقول مجددا إنه هراء وأخبار زائفة، مارسيليا ليس للبيع".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، قد عرض على مالك نادي مارسيليا شراء النادي، لكنه رفض عرضه الأول.

عرض الوليد بن طلال كان 250 مليون يورو، من أجل الاستحواذ على مارسيليا، بالإضافة إلى 150 مليون يورو أخرى من أجل ملعب النادي «فيلودروم».