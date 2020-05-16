 الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن - بوابة الشروق
السبت 16 مايو 2020 3:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لليمن

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 3:30 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 3:30 م

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر " 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.
وذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" اليوم السبت - أن ذلك يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية و الإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها " هيئة الهلال الأحمر " للتدخل الإنساني و التخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل و منع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد -19.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة و ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.

حيث وزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء و الأيتام و أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك