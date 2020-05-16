جماهير لاريسا تضرب وردة في شوارع اليونان

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تعرض عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، لاعتداء من مجموعة أشخاص مساء الجمعة.

أشار موقع سبورت تايم اليوناني إلى أن وردة كان يتجول رفقة أحد موظفي ناديه السابق لاريسا على أحد الكباري الشهيرة قبل أن يعترض طريقهما مجموعة من 10 أشخاص قام ثلاثة منهم بضرب وردة وصديقه.

وأضاف تقرير الموقع اليوناني أن وردة تعرض لعدة لكمات، بينما أصيب صديقه بتورم في العين.

وتكهن التقرير بأن وردة وصديقه تعرضا للضرب من مجموعة من مشجعي لاريسا الذي فسخ تعاقد اللاعب المصري منذ أيام قليلة لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لما ذكره بيان النادي اليوناني.

وتواجدت قوة من الشرطة اليونانية في موقع المشاجرة، كما حرر عمرو وردة شكوى ضد مجهول لحين الكشف عن المتورطين في الواقعة.