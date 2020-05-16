الرئيس الإيراني: مسيرات يوم القدس بالسيارات فقط جراء كورونا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن مسيرات يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ستقام رمزيا وبالسيارات والآليات، وستدار هذه المسيرات من قبل حرس الثورة الإسلامية، وستكون حركة إعلامية وتبليغية لإحياء ذكرى هذا اليوم.

وذكر الرئيس روحاني، أن المراسم بهذا الشكل ستقام على الأخص في طهران على اعتبار أنها من المناطق الحمراء في تقسيمات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، كما أن صلاة الجمعة لا تقام فيها بيوم القدس العالمي.

وتحيي إيران تقليديا يوم القدس احتجاجا على ضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967. وعادة ما تشهد الفعالية مسيرات كبيرة وتظاهرات.

يُذكر أن إيران تأتي في المرتبة العاشر من حيث الإصابات التي تبلغ 116,63، والوفيات وصلت لـ6,902.