الحكومة الإسبانية تطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت إن حكومته ستطلب من البرلمان تمديدًا آخر لحالة الطوارئ التي من المقرر أن تنتهي في 24 مايو الجاري، ولكنه سيكون هذه المرة لمدة شهر.

وفي خطابه الأسبوعي المتلفز بشأن المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا"، أوضح سانشيز أنه "من المتوقع أن تكون آخر حالة طوارئ، وسوف نطلب من مجلس النواب أن تستمر لمدة شهر".

وهذه هي المرة الخامسة التي سيطلب فيها رئيس الوزراء الإسباني تمديد حالة الطوارئ منذ فرضها في 14 مارس، حيث كان مجلس النواب يوافق على تمديدها كل أسبوعين.

وحسب ما نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أشار سانشيز إلى إن النتائج الأولى من مسح الانتشار المصلي، الذي يتم إجراؤه لتحديد عدد من أصيبوا بكوفيد-19 في البلاد، أشارت إلى أن 5% فقط من الإسبان أصيبوا بالفيروس، وأن معدل الوفيات بلغ 1%.

وأكد سانشيز أن حالة الطوارئ، التي فرضت في 14 مارس لإبطاء انتشار الفيروس، قد نجحت، وقال "إن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الوحيد الممكن"، مضيفًا أن عملية تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ربما تكون قد اكتملت في نصف البلاد بحلول بداية الصيف.

وكان أكثر من نصف إسبانيا قد دخل المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتخفيف القيود تدريجيا والمكونة من 4 مراحل، ومن المقرر أن تنضم المزيد من مناطق البلاد إلى تلك المرحلة يوم الاثنين المقبل.