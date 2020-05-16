فضل يرد على العامري فاروق بشأن ترشيح حسام غالي لرئاسة الأهلي

رد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ولاعب الأهلي السابق على انتقاد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي له، بعد تصريح الأول برؤيته لحسام غالي هو الأنسب لتولي رئاسة الأحمر مستقبلًا.

وكتب فضل عبر حسابه في موقع التواصل فيسبوك :"معالي الوزير السابق الاستاذ العامري فاروق احترم حضرتك كثيرا وشكرًا علي كلام حضرتك، لكن أود أن أشير لحضرتك أنني قد صرحت عندما سألني أحمد شوبير بشأن طموحي في يومًا ما أن أصبح رئيسًا للنادي الأهلي".

وأضاف :"كانت إجابتي كالتالي: هذا شرف ما بعده شرف وأن هذا المنصب هو اسمى منصب إداري وحلم لأي إبن من ابناؤه وأن النادي الأهلي كبير بأبناءه ولكن حسام غالي هو الذي يستحقها من وجهة نظري في المستقبل كأنسب كادر في جيلنا يستطيع أن يقود هذا الكيان العظيم".

وأكمل :"هناك آلية في الدخول وهي اكتساب الخبرات والتدرج الطبيعي واستشارة ومباركة الكبير لأن دائما هناك احترام الكبير وهو حاليا الكابتن محمود الخطيب".

وتابع :"لقد ضربت مثلًا بأنه لا يجوز الوقوف أمام الكبير، فهل وقف الكابتن حسن حمدي أمام الكابتن صالح سليم؟ وهل وقف الكابتن محمود الخطيب أمام الكابتن حسن حمدي ؟ وكانت إجابة الكابتن شوبير بالطبع لا وذلك ما تعلمناه داخل النادي من مبادئ وأصول".

وواصل :"لم اتحدث عن ترشيح قادم ولا انتخابات نهائيا بل تحدثت عن وجهة نظري للمصلحة العامة تقديرًا للكيان ولجماهيره العظيمة المحترمة في المستقبل، شكرا لحضرتك علي النصيحة الخاصة بي ودائما اتعلم من حضرتك ومن جميع الشخصيات المحترمة التي لا تبخل في إرشاد ابنائها وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم".