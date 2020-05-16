فولفسبورج يفوز على أوجسبورج بثنائية بالدوري الألماني

فاز فولفسبورج على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعتها اليوم السبت على ملعب « دبيلو دبيلو كي آرينا» ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني الذي تم اسئنافه بعد أن توقف قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وافتتح ريناتو ستيفن التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 43 ثم أدرك تين جيدفاج التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 54 قبل أن يخطف دانييل جينزيك هدف الفوز لفولفسبورج في الثواني الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده للنقطة 39 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 27 في المركز الـ14.