رؤساء المراكز يشرفون على أعمال تمهيد ورصف الطرق بكفر الشيخ

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أشرف أحمد الشناوي، رئيس مركز الرياض، على أعمال رصف طريق الضبعة - السيد خليل.

وفي مدينة قلين، أكد علي سلامة، رئيس المركز، انتهاء أعمال رصف طريق قلين - دسوق أمام العمارات، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز مطوبس، أعمال الرصف بمدخل طريق قرية برنبال الشرقي، كذا أعمال الرصف بطريق عزبة الفار بقرية بنى بكار.

وفي سيدي سالم، أشرفت عايدة ماضي، رئيس المركز، على أعمال الرصف بطريق مدرسة عبد الدايم للتعليم الأساسى بطول 150م، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف شارع الفرن بالقن بطول 150م، كذا أعمال رصف طريق العمار - الصوامع.

وتفقد شعبان مبروك، رئيس مركز كفرالشيخ، أعمال رصف شارع صلاح سلامة بشرق المدينة، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأشرف خالد مرسي، رئيس مركز دسوق، على أعمال الرصف بشارع مسجد المحيص بطول 200م وعرض 8م ومسطح 1600م بقرية شباس الملح.

فيما شدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.