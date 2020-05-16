ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 36 طربة حشيش في طنطا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، بالاشتراك مع مباحث مركز طنطا، اليوم السبت، من ضبط مسجلين خطر، بحوزتهما 36 طربة حشيش تزن 3 كيلوات و600 جرام، بقصد الاتجار وقبل بيعها لعملائهم.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالاشتراك مع مباحث مركز طنطا، من ضبط عاطلين " مسجلين خطر"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما 36 طربة حشيش وزنت 3 كيلوات و600 جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.