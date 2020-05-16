أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات بينها 6 وافدة من الخارج بواقع 5 في شنجهاي وحالة في مقاطعة "هاينان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و941 شخصا، وظل عدد الوفيات دوت تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالتين المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، فيما خرج 10 أشخاص من المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و219 شخصا، مشيرة إلى أنه تم في اليوم نفسه تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض.

وأضافت أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 1698 حالة وافدة مصابة بكورونا، خرج منها 1652 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، لافتة إلى أن 5053 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1052 حالة إصابة مؤكدة، بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1019 مريضا في هونج كونج، و43 في ماكاو، و383 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.