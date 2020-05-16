معدل التضخم في السودان يتخطى 98 %

سجل معدل التضخم في السودان 98.81 % في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 81.64 % في مارس الماضي، بارتفاع قدره 17.17%.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في السودان - في بيان اليوم /السبت/ - أن هذا الارتفاع سببه زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وأهمها انعكاسا على معدلات التضخم في الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكن والنقل والوقود.

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 86.71% لشهر أبريل، بينما كان 66.83% في مارس، فيما سجل التضخم في مناطق الريف معدل 107.82% لشهر أبريل، بينما كان 93.26% في شهر مارس.