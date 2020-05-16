وفاة أول طفل في فرنسا بمرض مرتبط بكورونا يصيب الأطفال

توفي أول طفل مصاب بمرض التهابي مرتبط بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، في جنوب فرنسا.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن فرنسا سجلت أول حالة وفاة لطفل مصاب بمتلازمة "كاواساكي"، وهو مرض التهابي يصيب الأطفال وعلى صلة بالإصابة بـ"كوفيد-19".

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن الطفل البالغ 9 سنوات، توفى في مدينة مارسيليا (جنوب).

وأصابت هذه المتلازمة 135 طفلا في فرنسا بين الأول من مارس و14 مايو، ومن بين أعراض هذا المرض النادر حمى شديدة وألم في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي وطفح جلدي والتهاب الملتحمة وإحمرار اللسان وتورمه.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد حذر قبل أسابيع من انتشار هذا المرض الذي يصيب الأطفال في أوروبا، بعد ظهوره في بريطانيا وفرنسا، وهو مرض يصيب المرضى الصغار الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "بروفانس" الفرنسية عن فابريس ميشيل، رئيس قسم إنعاش الأطفال في مدينة "لا تيمون" بمرسيليا قوله: "إن الطفل الذي توفي كان مصاب بتلف عصبي متعلق بالسكتة القلبية، وتم نقله إلى المستشفى، والأعراض التي ظهرت عليه تتعلق بأعراض فيروس كورونا المستجد".

وأضاف الطبيب الفرنسي أن الطفل تلقى "العلاج هناك لمدة سبعة أيام"، وتوفي الجمعة، وكان لديه "مرض مصاحب للتطور العصبي".

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، أبلغت عدة دول عن حالات إصابة أطفال بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، مرض كاواساكي.

ففي فرنسا، تم الإبلاغ عن 135 حالة بين 1 مارس و12 مايو، معظمهم في إقليم "إيل دو فرانس" الموبوء، وفقًا للصحة العامة الفرنسية.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وآلام البطن واضطراب الجهاز الهضمي والطفح الجلدي والتهاب اللسان الذي يحمر ويتورم.

وهناك اختلافات: الطبيعة الالتهابية وتلف عضلة القلب "أكثر وضوحًا" في الحالات التي يشتبه في ارتباطها بـ"كوفيد-19"، بحسب بيان الصحة الفرنسية.

وقال البروفيسور فابريس ميشيل إن هذه الحالات تتعلق "بعدد قليل للغاية من الأطفال، وموت واحد، لا يجب أن تقلق بلا داع"، مضيفا أنه من الضروري "التشاور عندما يعاني الأطفال من الحمى لأكثر من يومين مع ظهور العلامات المصاحبة للمرض".