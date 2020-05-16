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سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بسلطنة عمان نموًا بلغت نسبته 4.8% ليصل إلى 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية شهر مارس الماضي.

وقالت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على موقع تويتر اليوم السبت، إن اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات القطاع المصرفي بالسلطنة ارتفع بنسبة 3.7% ليصل إلى 26.4 مليار ريال عُماني مع نهاية شهر مارس الماضي.

وذكرت البيانات أن ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي شهدت زيادة نسبتها 9.1% لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني خلال نفس الشهر.

وأوضحت أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 3.2% ليصل إلى 23.1 مليار ريال عماني بنهاية الشهر نفسه.