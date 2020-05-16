أوضح العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، مدى الخسائر والضرر الذي لحق بالعديد من الأسر لتوقف الرياضة بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الأهلي يطالب بعودة النشاط الرياضي بإجراءات احترازية.

وقال العامري فاروق في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«يجب وضع رؤية كاملة، تشمل حقوق البث، وترتيب الدوري وموقف الفرق من التتويج وموقف الصعود والهبوط، والأهلي دائمًا يسير مع قرار الدولة، ولكن يجب أن ننظر إلى جانب آخر ألا وهو العمالة المرتبطة بصناعة الرياضة، كنت وزيرا للرياضة وكانت العمال تأتي لتشكو من الأزمة الاقتصادية».

وواصل:«هل ستعوض وزارة الرياضة الأندية ماديًا في مواجهة الأزمة؟ .. لا أقول أن تدفع رواتب العاملين بالأندية ولكن هل ستدعم هذه العمالة الرياضة حياة وصناعة وليست منافسة ثنائية بين الأهلي والزمالك، توقف الرياضة يؤثر على 3.5 مليون أسرة مصرية».

وأستطرد العامري:«لدينا اتصالات مع وزير الرياضة حول قضية عودة الدوري، ولدينا تصور لكافة الاحتمالات، كذلك لدينا لجنة طبية جاهزة للتعامل مع الأمر في حالة عودة الدوري، والخطيب تواصل مع وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة بخصوص النشاط الرياضي في حالة عودة بطولة الكأس وإلغاء الدوري سنتعامل مع الوضع، لأن الأهلي دائما يعمل مع وجهة نظر الدولة».

وعن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة قال:«أهمية الملف الإعلامي بالأهلي وراء عقد اجتماعنا الأخير في مقر النادي. إلغاء الدوري سيتعرض النادي لخسائر كبيرة 3 وندرس كل الاحتمالات ولدينا خطط لمحاولة التعامل مع جميع القرارات».

وأضاف:«الاجتماع الأخير كان بشكل مباشر وجها لوجه بين الأعضاء لمناقشة قضايا وملف مهم جدًا، وكذلك لا ننكر أنه يحمل في جزء منه رسالة للدولة أننا قادرين على تطبيق الاجراءات الاحترازية».

وأتم:«النادي الأهلي يطالب بعودة النشاط الرياضي في ظل الإجراءات الوقائية، وعدم استئناف النشاط يؤثر على كل المنظومة الرياضية، أما بخصوص عقود اللاعبين في حالة الغاء الدوري فإننا نعمل وفقًا لتوجيهات الاتحاد الدولي "فيفا"، فإذا سمح الاتحاد بذلك سيكون هناك جلسات بين الخطيب واللاعبين لحسم الأمر».