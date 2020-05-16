آلاف الألمان يشاركون في احتجاجات ضد قيود فيروس كورونا

قالت الشرطة الألمانية إن آلاف المواطنين خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد اليوم السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي، وفقا لوكالة رويترز.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرج المحيطة بها وتتوقع الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتجارت كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.

وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا. وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.