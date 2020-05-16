ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن كورونا في روسيا وسط تراجع الإصابات الجديدة

سجلت روسيا رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من أسبوعين، مع خروج البلاد من إجراءات الإغلاق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 119 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 2537 حالة، بحسب بيانات نشرها المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة منذ أمس 9200 ، وهو أقل عدد للإصابات الجديدة منذ أول مايو الجاري، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 272043 حالة.

وتباطأ معدل الزيادة الإجمالية للحالات تدريجيا، حيث انخفض إلى 5ر3% من 7ر5% قبل أسبوع.

وبحسب المركز، فإن حوالي 8ر44% من الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 4940 حالة أمس إلى 63166 حالة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي انتهاء مرسوم وطني بالبقاء في المنازل لمدة ستة أسابيع، وجعل مسؤولية تخفيف إجراءات الإغلاق من اختصاص حكام الأقاليم.

وتجاوزت روسيا يوم الثلاثاء الماضي إسبانيا لتصبح ثاني دولة لديها أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما سجلت أيضا أدنى عدد وفيات بين الدول التي لديها أكبر عدد إصابات.

وفي موسكو، استأنف قطاعي البناء والصناعة العمل، رغم أن عمدة المدينة سيرجي سوبيانين قال إن القيود الأخرى يجب أن تظل سارية حتى يوم 31 مايو، على الأقل. كما أمر المواطنين بارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.

وحدث الانخفاض في الحالات الجديدة بشكل رئيسي بسبب العاصمة الروسية، حيث تراجعت الإصابات الجديدة بنسبة 26% لتسجل 3505 حالات جديدة أمس الجمعة.