اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر

قررت السلطات اليونانية فتح 515 شاطئا تكون جاهزة بداية اليوم السبت، بسبب موجات الحرارة التي تشهدها اليونان، حيث من المتوقع أن تتجاوز 40 درجة مئوية،

وتشهد اليونان ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لم يتم تسجيلها منذ 150 عاما.

وأغلقت السلطات اليونانية في منتصف مارس الماضي، الشواطئ أمام الناس كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، لكن بسبب ارتفاع دجات الحرارة في الأيام الأخيرة، حيث بلغت 42 درجة في الظل، قررت السلطات إعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووضعت السلطات شروطا صارمة حيث يمنع وجود أكثر من 40 شخصا في كل 1000 متر مربع.