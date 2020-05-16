 اختناق 4 باحثين عن الذهب في كهف يوناني - بوابة الشروق
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اختناق 4 باحثين عن الذهب في كهف يوناني

د ب أ
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 12:44 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 12:44 م

توفي 4 يونانيين، في أثناء البحث عن كنز من الذهب في كهف بالقرب من بلدة لوتراكي.

وقال عمدة المنطقة جيورجوس جيونيس، لوسائل إعلام يونانية اليوم السبت: "كانوا يبحثون عن عملات ذهبية".

وأكدت فرقة الإطفاء والشرطة المحلية أيضا وقوع الحادث بالقرب من البلدة الساحلية الواقعة في خليج كورنث، غرب أثينا.

وأضاف العمدة أن الباحثين الأربعة عن الكنوز- جميعهم من سكان بلدة لوتراكي- تسمموا بسبب انبعاثات العادم المتصاعد من مولد طاقة، كانوا يستخدمونه لإضاءة طريقهم عبر الكهف.

وتنتشر شائعات عن وجود كنز في مناطق وسط اليونان منذ عقود. وتردد أنه في معظم الحالات، تعود تلك الكنوز إلى زمن الحرب العالمية الثانية.

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