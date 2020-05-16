تغريم 3 سائقين بالشرقية وسحب رخص قيادتهم لتحميل ركاب بدون كمامات

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه وسحب رخص القيادة من 3 سائقين بمركز ومدينة بلبيس؛ لتحميلهم ركاب لا يرتدون كمامات، وذلك خلال تفقده لمواقف مدينة بلبيس؛ للتأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المُستجد.

ولاحظ المحافظ خلال حملة مفاجئة، عدم التزام 3 سائقين بالقرار، وتحميلهم ركاب لا يرتدون كمامات، ليأمر بإنزال الركاب وتوقيع غرامة 100 جنيه على كل سائق، وسحب رخص القيادة.

وأعطى المحافظ، تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة بلبيس ومدير إدارة المواقف، بالتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحصيل غرامه مالية تبدأ من 100 جنيه وتتصاعد تدريجيًا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن الحملة استهدفت السيارات القادمة من القاهرة ومدينة العاشر من رمضان بطريق (بلبيس - الزقازيق)، ما أسفر عن ضبط 17 سيارة مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال قائديها، وذلك بسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين.

وأمر المحافظ، بتوزيع عدد من الكمامات على سائقي وركاب السيارات المضبوطة؛ لاستكمال خط السير والوصول إلى الموقف المنتهي إليه، قبل أن يأمر مدير إدارة المواقف بمنع سير السيارات المضبوطة وعدم تسليم رخصها لسائقها إلا بعد دفع الغرامة المُقررة والتزام سائقها بارتداء الكمامة، وكذلك الركاب.