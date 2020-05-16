فنانة آيسلندية تبتكر أقنعة مخيفة للوجه للحفاظ على التباعد الاجتماعي

منذ تفشي فيروس كورونا وزيادة الطلب على أقنعة الوجه؛ وهو ما دفع فنانة أيسلندية إلى ابتكار نوعا جديدا من أقنعة الوجه بهدف التشجيع على المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي.

ورغم ذلك تقول المصممة الآيسلندية يوهانسدوتير إن أغطية الوجه التي تقوم بتصميمها ليست كافية ولكن ربما تساعد في إيقاف المزيد من التقارب بين الأفراد لإبقائهم على مسافة آمنة من خلال عرض الألسنة المخيفة أو الأنياب، وفقا لموقع "جولف نيوز".

وأشارت يوهانسدوتير إلى أن الكثير من الإبداعات التي قامت بتصميمها كانت مستوحاة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، التي كانت تتابعها خلال فترة العزل المنزلي في مارس وأبريل.

وقالت يوهانسدوتير لوكالة فرانس برس إن "الفكرة التي ابتكرتها هي أن تكون الأقنعة مخيفة من أجل قاعدة الحفاظ على المسافة".

وأضافت المصممة البالغة من العمر 27 عامًا: "هي في الأساس نوعًا من أسلوب الدعابة، بالرغم من أن الأقنعة التي أصنعها من النسيج ربما تكون غير آمنة بالدرجة الكافية إلا أنها ستشجع على ترك المسافات ببين الأفراد".

في الأستوديو الصغير الذي تستأجره يوهانسدوتير في منطقة صناعية في مدينة ريكيافيك؛ عاصمة آيسلندا تتراكم كرات الغزل على الأرفف بجوار المكتب؛ حيث تصنع عشرات من الأوجه المبدعة فبعضها على شكل ألسنة بشعة وأقنعة أخرى تبدو كأنياب أو كشكل الأسنان المخيفة.

وتوضح يوهانسدوتير أن الإبداعات الأكثر تفصيلاً تتطلب لصنعها ما يصل إلى عشر ساعات من العمل، مشيرة إلى أن وضع الألسنة والأفواه على الأقنعة كان استمرارا لخط من التصميمات التي أنتجتها قبل عامين، فهي تمثل لها "مشاعر مربكة تأتي مع مختلف مواقف الحياة"، فمثلا تضمنت سترة مزينة بألسنة كانت تمثل لها "الحب".

وتقول يوهانسدوتير إنها مثل معظم الأطفال الآيسلنديين تعلمت الحياكة في المدرسة في سن التاسعة، مردفة "كنت مهووسة بالتصميم والحياكة وكنت أقرأ دائمًا القصص المصورة وأبتكر منها أساليب للحياكة في نفس الوقت".

وعلى الرغم من أن الأقنعة التي تصممها تتمتع بشعبية على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن المصممة الشابة ليس لديها نية لإنتاجها على نطاق واسع؛ إذ تقول: "لا أريد أن أصنع الكثير والكثير منهم أريدهم فقط أن يكونوا مصنوعين بطريقة جيدة."

وأعربت متاحف النسيج في الولايات المتحدة وهولندا عن اهتمامها بإضافة هذه الأقنعة إلى مجموعاتها كتذكير بهذه الأوقات العصيبة.