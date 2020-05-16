لحظة بلحظة - الدوري الألماني يعود بخمس مباريات

تستأنف مباريات الدوري الألماني الممتاز، اليوم السبت، بإقامة 6 مباريات في إطار منافسات الجولة الـ 26، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة، بسبب أزمة جائحة كورونا، وتبعاتها على توقف النشاط الرياضي في العالم أجمع.

وتقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الألماني يبلغ عددها 6 مواجهات، من بينهم 5 في نفس الموعد، بينما تُقام مباراة واحدة أخرى في المساء.

ويظل الصراع على صدارة البوندسليجا مشتعلًا، مع قرب وصول المسابقة لمحطتها النهائية، حيث يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب جدول المسابقة برصيد 55 نقطة، في حين يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويواجه بوروسيا دورتموند غريمه شالكه في ديربي الرور بافتتاحية الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، بينما يواجه فورتونا دوسلدورف فريق بادربورن، بينما يستضيف هوفنهايم فريق هيرتا برلين، ويحل فرايبورج ضيفًا على لايبزج، ويواجه أوجسبورج ضيفه فولفسبورج.

وتقدم بوابة الشروق متابعة حية ولحظة بلحظة لأهم لقطات وأحداث المباريات الخمس التي تعد هي بداية حقيقية لعودة كرة القدم إلى حياتها الطبيعية.

- نزول جميع لاعبي الفرق إلى الملاعب وإجراء مراسم بداية المباراة دون المصافحة بين اللاعبين

- بداية المباريات وسط صمت تام يخيم على الأجواء في غياب الحضور الجماهيري

- تعديل في تشكيل بوروسيا دورتموند قبل المباراة بنزول ثورجان هازارد بدلًا من جيو رينا بعد إصابة الأخير خلال عمليات الإحماء

- الأجواء عند بداية مباراة بوروسيا دورتموند أمام شالكه في ديربي الرور: