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الهند تعتزم إجراء إصلاحات في 8 قطاعات صناعية

نيودلهي - د ب أ
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 5:37 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 5:37 م

صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، بأن بلادها ستسرع من وتيرة الإصلاحات في 8 صناعات تشمل الفحم وتوزيع الطاقة والدفاع والفضاء والطاقة الذرية لتعزيز التصنيع وتسريع النمو الاقتصادي.

وقالت سيتارامان للصحفيين في نيودلهي، إن الدولة الواقعة بجنوب آسيا سوف تضمن عرض أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المنتشرة عبر المناطق الاقتصادية الخاصة على المستثمرين الذين يتطلعون لإقامة مصانع في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت أن الهند سوف تخفف القواعد للسماح بالتعدين التجاري وسيتم فتح 50 منطقة لتعدين الفحم.


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