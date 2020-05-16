بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بمواجهة بين «ياسين» و«صافي» في النيابة وبحضور «وفيق»، وحاول «ياسين» خلالها أثبات أن «صافي» لم تكن تعرف «نهى»، ولكنه لم يستطيع، بينما تذهب «دنيا» إلى «يحيى» في النيابة ويخبرها بما يهدده به «سليم»، وهو أنه أغراه بالمال ليجعل والده الوزير يمضي على بعض الأوراق، والتي تسببت له في مشكلة كبيرة بعد ذلك جعلته يترك الوزارة على أثرها.

وذهبت «دنيا» إلى «سليم» في الشركة لمواجهته مرة أخرى، وعندما عرف «ياسين» عاتبها على تصرفها، فقامت «دنيا» بإخباره أن «سليم» أعترف لها أنه هو من قام بقتل «وائل»، فيحذرها «ياسين» بأنه يقوم بتهديدها بشكل صريح أن دورها هو القادم.

ويخبر «ياسين» «دنيا» بما خطط له، وأنه يوهم «سليم» أن لديه أبنة، وأنه زور تحليل «DNA» ليؤكده له أنها أبنته، بينما تصل نتيجة التحليل لـ«سليم» ويتأكد أن له أبنة من «رانيا»، فيذهب لها ويهددها أنه سيأخذها منها، وبعد ذلك تذهب إليه في الشركة وتخبره أن شخصا مجهولا أختطفها.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.