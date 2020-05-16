الأهلي: ملف الانتهاء من ستاد السلام تعطل بسبب فيروس كورونا

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كشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، كواليس بناء ستاد الأهلي، وما يخص استاد السلام وتعطيل هذا ملفه بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلنت شركة "ستادات" في شهر ديسمبر الماضي، حصول إدارة النادي الأهلي، على ستاد السلام حق انتفاع لمدة 25 عام.

وقال العامري في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«كان لدينا تصور أن هناك ستاد سيتم عمله بالتعاون مع مستثمرين أجانب، وتم عمل ملف كبير جدًا ومشترك مع الدولة، ولكن تم التباطؤ في بعض الملفات».

وأضاف:«ستاد النادي الأهلي ملف مفتوح دائما للمناقشة والأمر ليس بالسهل للحصول على التراخيص اللازمة في كل شئ وفيما يخص ستاد السلام أزمة كورونا عطلت إنتهاء الأمر بشكل نهائي».

وواصل:«من الصعب التفكير في إنشاء ملعب الأهلي الخاص في التوقيت الحالي، بسبب تعطيل الأمر من هيئة المجتمعات العمرانية الذين يقيدونا بارتفاع معين».

وعن فرع الأهلي بمدينة الشيخ زايد:«الأهلي مطالب بالبناء على 50% على أرض زايد حتى لا تسحب منه جزء من الأرض، وملف مدينة الأهلي الرياضية تم بإشراف القيادة السياسية».

وأتم:«أرض الأهلي في زايد تبلغ 127 فدانا ولا يمكن إنجاز الملعب دون الحصول على موافقة بخصوص الارتفاع».