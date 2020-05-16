تجاوزت حصة البنك الأهلى السوقية من إجمالى الودائع نحو 30% بقيمة تصل إلى 1.5تريليون جنيه وما يعد الانجاز الأول للبنوك المصرية.

من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك أن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التى حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلى المصرى بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التى تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف عكاشة ان تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة ــ التى تتجاوز حصتها السوقية 30% ــ إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم فى البنك الأهلى المصرى وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة فى التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته فى خدمة عملائه والاقتصاد القومى.

وتتضمن محفظة الأهلى ــ حسب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ــ مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل، وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.

مشيرا إلى تلك المحفظة الضخمة التى قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضى، تعكس النجاح الكبير الذى حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتى طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت اقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى ان وصل اجمالى مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه فى فترة وجيزة، مؤكدا على ان البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.

وأضاف كريم سوس ــ رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى ــ أن البنك يحرص مع تلك الانجازات والطفرات المتتالية على مزيد من الارتقاء بجودة الخدمات التى تقدم للعملاء سواء من خلال المكاتب الامامية بالفروع او من خلال فرق عمل الادارات المعنية، وهو ما يضمن الاحتفاظ بعملاء البنك الحاليين وكذا اجتذاب شرائح جديدة للانضمام للبنك، ولتحقيق ذلك يولى البنك عناية فائقة بثروته البشرية من خلال التدريب المستمر على أحدث أساليب تقديم الخدمة المصرفية، وعلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة تتفق مع احتياجات السوق، وتلبى احتياجات العملاء سعيا لتحقيق الشمول المالى، مضيفا أن الأعداد المتزايدة للعملاء المتعاملين من خلال الخدمات الرقمية التي يتيحها البنك تؤكد على فاعلية تلك الوسائل والقنوات البديلة حيث زاد عدد عملاء الانترنت البنكي للأفراد والشركات ليصل إلى ما يجاوز 2.3 مليون عميل، بما يؤكد فاعلية استراتيجية البنك فى مزيد من التفعيل لخدماته الرقمية التى تناسب مختلف فئات العملاء وتحقق خطط الدولة فى التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وهو ما يؤكد أيضا استجابة العملاء لتلك الوسائل المستحدثة خاصة فى فترات الأزمات كتلك التى تمر بها البلاد والعالم بأكمله والتى يزداد فيها الاحتياج إلى إجراء العمليات المصرفية دون زيارات فعلية لمقار الفروع.