 مجلس النواب الأمريكي يصادق على حزمة دعم جديدة بـ 3 تريليونات دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يصادق على حزمة دعم جديدة بـ 3 تريليونات دولار

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 5:40 ص | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 5:40 ص

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة قيمتها ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا.

وقدم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس 14 مايو ، وحصل على موافقة 208 أصوات مقابل رفض 199 صوتا. 

وقد رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "لائحة من الأمنيات".

مشروع القانون يتضمن حزمة مساعدات تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة بـ 200 مليار دولار ،

ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين بـ 75 مليار دولار ، ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.
الولايات المتحدة

 


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