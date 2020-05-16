محافظ الشرقية يتفقد موقف بلبيس لمتابعة ارتداء السائقين والركاب للكمامات

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موقف سيارات مركز ومدينة بلبيس، اليوم السبت؛ لمتابعة إقرار ارتداء المواطنين من الركاب والسائقين للكمامات الواقية من فيروس كورونا المُستجد، وتوقيع غرامات على غير الملتزمين تصل إلى 5 آلاف جنيه.

ورافق المحافظ، خلال جولته على الموقف، اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وجرى تعقيم وتطهير المواقف والسيارت الموجودة بداخله، والاطمئنان على عدم ركوب أي مواطن للسيارة دون كمامة.

وكان المحافظ، أعلن عن توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين والركاب خلال الأسبوع الأول؛ لترسيخ تنفيذ القرار، والتنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية تُقدم للمواطنين بسعر التكلفة.

وأكد المحافظ، على مراجعة مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المُقررة قانونًا؛ وذلك بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيهًا من المخالفين.