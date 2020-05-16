تمت مشاركة مقطع فيديو على نطاق واسع في الصين، يظهر جسرا بحريا -قيل إنه جسر ماكاو هونج كونج الأكبر في العالم- تهتز أرضيته مرات عدة بارتفاع وهبوط كموج البحر، ولكن هل اهتز الجسر بالفعل؟

حصل الفيديو الذي مدته 14 ثانية على مشاركات واسعة على موقع "فيسبوك"، وصلت إلى 1000 مشاركة، منذ نشره في 7 مايو الجاري، باعتباره مأخوذا من الجسر الأكبر في العالم، ولكن الحقيقة أن تلك اللقطات أُخذت من جسر آخر مشابه له في الصين، بحسب موقع "بووم".

يعود الفيديو لجسر في مدينة هومن الصينية بمقاطعة قوانجدونج، الذي قررت السلطات توقيف سير حركة السيارات عليه الأسبوع الماضي بسبب اهتزازه الشديد، ليتم استئناف الحركة مرة أخرى يوم الجمعة.

يربط جسر هومن المعلق بين مقاطعة قوانجتشو ومدينة دونجقوان، فيما قال الخبراء إن هيكله ووظيفته في حالة جيدة، وأن الاهتزاز لم يسبب تشوهات فيه، وهو يمتد حوالي 16 كم.

نُشر مقطع الفيديو الأصلي الذي مدته 43 ثانية على موقع "يوتيوب" في 5 مايو بعنوان "جسر هومن يهتز"، إلى جانب تغطية شبكة البث التلفزيوني العالمية الصينية "CGTN" التي تديرها الدولة في الصين للواقعة باعتبارها غريبة من نوعها.

ويظهر تاريخ الفيديو الأصلي على "يوتيوب"، وبالبحث بالصورة على جوجل تبين اللقطات المصورة في الفيديو ليست مأخوذة من جسر ماكاو.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر من العام 2018، افتتح الرئيس الصيني شي جينبينج جسر ماكاو البحري الأكبر في العالم، الذي يربط هونغ كونج وماكاو بالبر الصيني بعد سنوات من التأجيل والإبطاء.

يبلغ طول جسر ماكاو 55 كيلومترا وهو إنجاز فريد من نوعه، ومصمم لمواجهة الزلازل والأعاصير وتحمل صدمات السفن التي قد تصطدم به.

بدأ العمل في تشييده عام 2009، لكنه ابتلي ببعض المعوقات المتعلقة بشروط الأمان، وبلعت كلفته 20 مليار دولار، بحسب "بي بي سي".