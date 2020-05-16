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يثق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي تماما في أحقية ناديه بلقب نادي القرن رغم إعلان مسؤولي الزمالك نيتهم التقدم بشكوى دولية ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن هذا الملف.

قال العامري "الأهلي لم يتحرك لنيل لقب نادي القرن بل إنه نتيجة أرقام وبطولات وإحصاءات الفريق".

وأضاف عبر قناة تايم سبورتس "سيظل الأهلي نادي القرن، وسيكون أيضا نادي القرن الحالي".

وبسؤاله عن شكوى نادي الزمالك، أجاب نائب رئيس النادي الأهلي "ولا حاجة.. هذه رؤية إدارة الزمالك".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن بلهجة واثقة "أهلا وسهلا.. لا نشغل بالنا بأي شكوى، الأهلي سيظل نادي القرن".