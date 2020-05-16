الدائنون يقدمون عروضا مضادة للأرجنتين في نزاعهم بشأن الديون

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قالت الحكومة الأرجنتينية إنها تلقت ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين يوم الجمعة، بعد أيام من تمديد الارجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها.

وقال وزير المالية مارتن جوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.

وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية "نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا."

وأضاف جوزمان دون الكشف عن تفاصيل العروض "إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مددت الأرجنتين المهلة الممنوحة للدائنين لقبول عرضها بشأن إعادة جدولة ديونها حتى 22 أيار/مايو الحالي.

ويستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة حوالي 65 مليار دولار تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة ثلاث سنوات وشطب 62% من قيمة الفوائد و5.4% من قيمة الأقساط الأساسية.

يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاقتصاد أيضا.

ويزيد معدل التضخم في البلاد عن 50% ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.