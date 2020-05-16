ميركل تؤكد أهمية الإعلام الحر من أجل الديمقراطية

أكدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أهمية الإعلام الحر بالنسبة للديمقراطية.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت إن الديمقراطية تحتاج إلى "رأي عام يمكن التجادل فيه وإبداء آراء مختلفة"، مشيرة إلى أنه من الممكن من خلال هذا التوصل إلى حلول مجتمعية.

وأضافت ميركل، أن هذا "يشترط التسامح مع رأي الآخر، كما يشترط أيضا قدرة الفرد على تقبل انتقاد رأيه".

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة ظهور أول صحف في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاما.

وتابعت ميركل: "يجب أن يتمكن الصحفيون من توجيه نظرة نقدية للحكومة ولجميع الأطراف السياسية الفاعلة، فالديمقراطية تحتاج إلى حقائق ومعلومات، وعليها أن تفرق بين الصدق والكذب".

ورأت ميركل أنه يجب إتاحة رؤية الحقيقة من وجهات نظر مختلفة وتشكيل الآراء المناسبة من خلال هذا، ذاكرة أن هذا الأمر ينطبق على نحو خاص على الوضع الراهن في أزمة كورونا حيث تحظى المعلومات التي جرى بحثها بشكل جيد، بأهمية كبيرة.

وقالت المستشارة، إن وضع حرية الصحافة تمثل مقياسا لحالة أي مجتمع "وما يدعو للأسف، هو تعرض مراسلين وصحفيين لهجوم عندنا في مجتمعنا الديمقراطي"، مطالبة باحترام عمل الصحفيين وتقديره ودعمه، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي تعرض له طاقم تصوير تابع للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف".