كلوب: أفتقد اللاعبين والتدريبات اليومية بشدة

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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يفتقد التواجد اليومي مع اللاعبين في تدريبات الفريق بسبب إجراءات العزل المتبعة حاليا ضمن جهود مكافحة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال كلوب ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : "أفتقد الأولاد (اللاعبين) كثيرا... أفتقد أيضا الجميع في ميلوود (ملعب تدريبات ليفربول) لأننا نتمتع بعلاقات طيبة وأصبحنا أصدقاء على مدار أربعة أعوام ونصف العام".

وكان كلوب على تواصل بشكل منتظم مع باقي أعضاء الفريق عبر اتصالات الـ"فيديو كونفرنس" ولكنه يرى أن هذا يختلف عن العودة إلى ملعب التدريبات وأداء المهمة بشكل طبيعي مشيرا إلى أنه يفتقد هذا كثيرا.

وقضى كلوب معظم فترة العزل الصحي في مشاهدة تسجيلات لمباريات الفريق. وأوضح أنه التقى ستيفن جيرارد النجم السابق للفريق وأيقونة ليفربول عندما كان يتريض. وقال كلوب "كان هذا جيدا... ولكننا نحافظ دائما على تباعدنا".

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فيما فتحت الحكومة البريطانية المجال هذا الأسبوع أمام استئناف المسابقة.

ويرجح بدء استئناف المسابقة في 19 حزيران/يونيو المقبل رغم أن بعض التفاصيل لم تضح حتى الآن.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه ، ويحتاج الفريق لانتصارين فقط ليستعيد لقب المسابقة الغائب عنه منذ 30 عاما.