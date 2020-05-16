 تحرير 13 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز ديرمواس بالمنيا - بوابة الشروق
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تحرير 13 مخالفة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز ديرمواس بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 12:26 م | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 12:26 م

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية للمرور على الأسواق ومحلات البقالة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا، منها 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم نظافة.

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