الأطباء الذين هزموا الفيروس: مستمرون فى مكافحة كورونا رغم الإصابة

مدير «عزل دكرنس»: حالة واحدة تسببت فى نقل العدوى لى ولـ 17 من الفريق الطبى فى المستشفى

الكشف المبكر للإصابة وتلقى العلاج قبل ظهور الأعراض الشديدة يزيد فرص الشفاء

استشارى الصدر فى «دكرنس»: الجيران كانوا يخشون فتح نوافذهم المقابلة لشقتى خوفًا من تعرضهم للعدوى

نائب مدير مستشفى النجيلة: نعرف خطورة عملنا ونتقبلها وننتظر المكافأة من ربنا وليس من البشر



طبيعة عمل الأطقم الطبية، تضعهم فى الصفوف الأمامية لمواجهة الأمراض والأوبئة التى تهدد حياة المواطنين، حيث تشير أعداد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد والصادرة عن نقابة الأطباء إلى إصابة نحو 200 طبيب حتى الآن.

ويؤكد عدد من الأطباء الذين خاضوا تجربة العدوى بالفيروس خلال عملهم بالمستشفيات، أهمية دعم المجتمع للعاملين بالقطاع الصحى، مع ضرورة توعية المواطنين بأن الأطباء والعاملين فى المستشفيات هم الأكثر حرصا على استعمال المطهرات وأدوات الوقاية، وأنهم مصدر للأمان وليس الخوف، لافتين فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى رحلة علاجهم وتفاوت نظرة المجتمع لهم بعد تماثلهم للشفاء.

مدير العزل الصحى بمستشفى صدر دكرنس، محمد السيد رمضان، يقول إن إصابته بكورونا جاءت نتيجة مخالطته لحالة بالمستشفى تبين لاحقا أنها تحمل الفيروس، موضحا: «اشتبهنا فى إصابة رجل بكورونا، وحدث خلاف بين الأطباء والطب الوقائى بين ما إذا كانت الحالة اشتباه أم لا، وأمر الطب الوقائى بعزلها باعتبارها مشتبها فيها ثم تبين لاحقا إيجابية فحوصاتها وحملها للفيروس».

وأشار رمضان إلى أنه بسبب قلة الواقيات الشخصية فى التعامل مع الحالات الموجودة فى العزل، كان الطاقم الطبى المخالط لهذه الحالة عرضة للعدوى، حيث تسببت الحالة فى نقل العدوى لزوجته و18 من الفريق الطبى الذى تعامل معه، لافتا إلى أنه تم نقل الطاقم الطبى المصاب إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحى لتلقى العلاج.

وأضاف: «أن حالات جميع المصابين كانت مستقرة ولا تحتاج إلى عناية مركزة، حيث خضعوا جميعا لبروتوكول العلاج داخل المستشفى ثم أجريت للمريض مسحة بعد 5 أيام من وجوده فى الحجر، وظهرت النتيجة سلبية، بعدها تم نقله إلى المدينة الجامعية بالمنصورة لاستكمال فترة العزل، حتى خرج من المستشفى بعد تأكيد سلبية نتيجة تحاليله.

وأكد أن اكتشاف الإصابة مبكرا قبل ظهور أعراض شديدة على المريض يسهل كثيرا فى مسألة العلاج، مضيفا: «نصيحتى لأى شخص مخالط لحالة إيجابية بفيروس كورونا، وظهرت عليه أعراض مثل الكحة وارتفاع درجة الحرارة، يحب عليه الذهاب للمستشفى مباشرة؛ لأن التأخر فى الذهاب للمستشفى هو سبب ارتفاع حالات الوفاة فى مصر، لافتا إلى تخوق البعض من كلام الناس ونظرتهم لمصاب كورونا، بسبب ثقافة التعامل مع الحالات المصابة.

وتابع: «أن ثقافة التعامل مع المصاب بالفيرس سيئة جدا، ما يؤدى إلى تخوف بعض المواطنين من الذهاب للمستشفيات حال ظهور أعراض عليهم خشية أن تكون حالتهم إبجابية، ما يؤثر على حالة المريض بعد ذلك حتى لو اضطر لدخول المستشفى، قائلا: «إن بروتوكول وزارة الصحة فى العلاج المطبق داخل مستشفيات الحجر يختلف حسب شدة الأعراض، وكلما خضع المريض مبكرا للعلاج كانت فرص شفائه أكبر».

وقال: «إن نظرة الجيران والمحيطين عقب الخروج من المستشفى؛ تفاوتت بين التخوف من التعامل معى خوفا من أن أكون مصدر لنقل العدوى، فهؤلاء لا يعرفون أن المصاب بكورونا عند شفائه يكون جسدة قد حصل على مناعه تقاوم الفيروس، وفريق آخر يتعامل معى بشكل طبيعى، موضحا «أن طريقة تعامل الناس مع المصاب ترجع إلى ثقافة كل شخص».

وناشد المواطنين بالتعامل بشكل جيد مع الفريق الطبى الواقف على خط النار للدفاع عنهم، باعتباره أكثر الأشخاص حرصا على استعمال المطهرات والواقيات، قائلا: «هو مصدر للأمان وليس مصدر للخوف، ويجب مساعدته وألا يكون المجتمع عبء عليه، بأن يعتبره البعض وباء كما يفعل البعض».

وقدم النصح للمصريين قائلا: «يجب الإلتزام بالتباعد الإجتماعى والنظافة الشخصية وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة، وفى حالة الخروج وركوب المواصلات العامة يجب إرتداء الكمامة واستخدام المطهرات والحرص على عدم ملامسة الأنف أو العين، مع غسل الأيدى بالماء والصابون جيدا، وفى حالة التعرض لدور برد يجب العزل داخل البيت لمدة ١٤ يوما، وإذا زادت الأعراض يجب سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر، لإجراء الفحصوات اللازمة.

ووجه رمضان رسالة إلى رفاقه من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى المستشفيات قائلا: «إنه يجب ألا تعاملوا الناس بمعاملتهم، حتى وإن أخطا البعض فى حقكم، وأنتم تقومون بواجبكم مهما كانت الظروف وتعاملون الله عز وجل فى ذلك العمل».

استشارى الصدر بمستشفى صدر دكرنس، سيد عبدالرازق، يؤكد أن إصابته بالفيروس جاءت نتيجة مخالطته لحالتين مصابتين، ورغم عدم ظهور أعراض الإصابة عليه، إلا أنه أصر على إجراء التحليل وظهرت إيجابية نتيجته، لينقل بعدها إلى مستشفى العزل لتلقى العلاج.

وأضاف عبدالرازق: «كنت من أكثر الأطباء حرصا على إرتداء الواقيات الشخصية ومع ذلك انتقلت العدوى بعد مخالطة الحالات الإيجابية»، مشيرا إلى أن تعامل المجتمع المحيط به عقب إصابته كان سيئا بعض الشىء، لكن تحسن الأمر مع مرور الوقت مضيفا: «الجيران كانت تخاف فتح نوافذها المقابلة لشقتى خوفا من تعرضهم للعدوى».

وتابع: «إن الناس فى خوف ورعب من الإصابة بالمرض، لأنه شىء جديد، لكن مع الوقت سيتعايش الجميع مع الأمر الواقع حتى اكتشاف علاج للفيروس، خاصة أن وفيات كورونا لا تمثل 1% من وفيات الأمراض الأخرى كالأورام والسكر والكبد»، مطالبا الجميع بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والحفاظ على النظافة الشخصية.

وفى نهاية إبريل الماضى، أعلن نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل فى مطروح، محمد علام، إصابته بالفيروس، مؤكدا أن جميع مقدمى الخدمة الصحية معرضون للإصابة، وأنه كان على علم منذ بداية عمله فى العزل بأنه عرضة للإصابة فى أى وقت، قائلا: «كلنا عارفين الخطر اللى إحنا فيه وراضيين، وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر، ده واجبنا أولا وأخيرا، وشرف لكل طبيب».

وفى لفتة إنسانية استقبل أهالى قرية دماط بالغربية، الدكتور محمد علام بعد تعافيه من المرض بلافتات شكر حملت معانى التقدير والامتنان للأطباء على مجهوداتهم الكبيرة فى انقاذ المصابين بكورونا.

من جانبه عبر الدكتور علام، عن امتنانه لأهل قريته على دعمه قائلا: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، موجها الشكر لأهالى قريته على المبادرة الرائعة.

وقال: لقد أسعدنى تقدير أهالى قريتى، ولا أستطيع أن أصف فرحتى بهذه اللفتة التى هونت على كثيرا فى تلك لافترة الصعبة.

وأضاف: أقول لكل مقدمى الخدمة الصحية فى مصر لا تنظروا إلى الجانب السيئ والتعليقات والتصرفات السيئة، لأن هناك دائما أُناسا يستحقون ما تقومون به، فلا تنجروا لمحاوله الوقيعة بيننا وبين أهلنا، لأن ما نقوم به هو واجبنا وليس بطولة.