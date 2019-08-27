شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية عند تسليم للمشروعات البحثية ورقيا بالمدارس، في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة كورونا.

وشدد على المتابعة الميدانية لمراجعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الوزارية وتلافي أوجه القصور أولا بأول، حرصا على مصلحة الطلاب وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك على هامش التقرير الذي قدمته وكيلة وزارة التربية والتعليم، بأنه تقرر استلام المشروعات البحثية ( ورقي وإلكتروني ) من طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني (زراعي – تجاري – صناعي ) خلال الفترة من الأحد الموافق 17 مايو الجاري، وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.

وأوضحت سهام يوسف مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية نفذت توجيهات المحافظ، وتعليمات في الوزارة في توفير جميع سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسليم المشروعات ورقيًا، بجانب توفير روابط للدعم الفني والاستفسارات الخاصة بتسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا، وتم تدرريب المعلمين على التعامل مع الوسيلتين التي أتاحتهما الوزارة لتسليم الأبحاث.