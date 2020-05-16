 الأطقم الطبية بمستشفى العجمي يؤدون صلاة الجنازة على ممرضة متوفية بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأطقم الطبية بمستشفى العجمي يؤدون صلاة الجنازة على ممرضة متوفية بكورونا

هدى الساعاتي
نشر فى : السبت 16 مايو 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث : السبت 16 مايو 2020 - 12:01 ص

فى لفتة إنسانية، أدى أطقم الأطباء والتمريض في الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على ممرضة متوفية بكورونا تبلغ من العمر 78 عام.

وقال محمد حسان، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسكندرية، في تصريحات ل«الشروق»، إن الممرضة صفاء محمد (49 عاما)، توفت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، متابعًا أنها كانت تعمل لدى مستشفى القباري، وجاءت إلى الحجر الصحي بمستشفى العجمي منذ 10 أيام.

من جانبها، قالت مدير المستشفى الدكتورة ميرفت السيد، أن إجمالي عدد الحالات المتعافية حتى الآن 113 حالة، وعدد المنقولين لفترات النقاهة في الحجر الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير 171 حالة.

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