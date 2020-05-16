ذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أنه تم تسجيل 9200 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 272 ألفا و43 حالة إصابة.

وأوضح المركز الروسي -في بيان له اليوم السبت- أن الإصابات الجديدة المسجلة تقل بشكل ملحوظ عن إصابات اليومين السابقين، مشيرا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 3505 إصابات، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه موسكو أقل من 5 آلاف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 119 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 2537 حالة وفاة، مشيرا إلى أن 4700 شخص تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 63 ألفا و166 حالة شفاء.