هونج كونج: استمرار المظاهرات بعد تبرئة الشرطة من العنف مع المحتجين

تجمع متظاهرو هونج كونج في مجمعات التسوق بالمدينة، اليوم السبت، ما أدى إلى مزيد من الاعتقالات بعدما برأ بشكل كبير أمس الجمعة، تقرير طال انتظاره بشأن سياسة التعامل مع الاحتجاجات، الشرطة من مزاعم استخدام العنف مع المتظاهرين.

وشارك في مظاهرة نحو مئة شخص توجهوا إلى مجمع تجاري في مقاطعة "تسونج كوان أو"، كما توجه العشرات من المتظاهرين إلى ثلاثة مجمعات تجارية أخرى على الأقل عبر الإقليم.

وردد المتظاهرون أغنيات وشعارات مألوفة مثل "قفوا مع هونج كونج" و"حلوا جهاز الشرطة" ردا على تقرير الشرطة الذي يقول المتظاهرون والنواب الموالون للديمقراطية بأنه دعاية.

وحذرت الشرطة المتظاهرين بشأن إمكانية اعتقالهم بسبب "التجمع غير القانوني" قبل الإقدام على عدة عمليات اعتقال. بينما جرى فرض غرامات بحق آخرين لخرق قواعد التباعد الاجتماعي التي تقصر التجمع على ثمانية أشخاص في الأماكن العامة.

وقال شاب في العشرينيات من العمر يدعى بوسكو لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه جاء إلى مركز تسوق "نيو تاون بلازا" القريب من منزله لتناول الطعام والتسوق قليلا عندما ووقعت الشرطة غرامة بحقه بقيمة 257 دولارا أمريكيا لانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات تتعهد بالتضامن مع المحتجين الذين يقضون عقوبات بالسجن لمشاركتهم في المظاهرات، وأول مدعي عليه يعترف بذنبه لممارسة "الشغب" هو المنقذ سين كا-هو /22 عاما/ وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات أمس الجمعة.

واندلعت المظاهرات في يونيو بشأن مسودة قانون نظر إليها على أنها تهديد للحكم الذاتي الذي تتمتع به هونج كونج التابعة للبر الرئيسي للصين.