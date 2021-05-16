توريد 192 ألف طن قمح للصوامع والشون بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة عادت للانتظام، موضحا أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 192 ألف طن قمح محلي.

وأوضح المحافظ، أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 360 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ637 ألف فدان، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 37 صومعة وشونة متمثلة في 31 شونة و6 صوامع مطورة.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بــ ٧٠٥ جنيات، ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنيها ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.