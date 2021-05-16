البحرين تؤكد تأييدها للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين

أكدت البحرين تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى تحقيق هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، مشيرة إلى أن كل يوم يمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأمد بعيد يعني سقوط المزيد من القتلى والجرحى وتدمير المنشآت المدنية، ويصعب الوصول إلى حل سلمي للصراع.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عن بعد.

ودعا الزياني إلى توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للمبادرة المصرية، والعمل على أن يسندها قرار من مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على الترحيب والقبول بالمبادرة المصرية، بما في ذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وأن تتواصل الجهود لتحقيق التعاون بين دول المنطقة لجعلها آمنة ومستقرة ومزدهرة لصالح جميع شعوبها.

وقال إن استمرار هذا التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعرض المناطق المأهولة بالسكان إلى دمار كبير، وقد يقود إلى مواجهات أكثر خطورة تهدد الأمن والسلم الإقليمي، معربا عن إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن تطلع البحرين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلام العادل والدائم في المنطقة مبني على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.