إعلام سيناء القنطرة تصدر مجلة «معابر» ضمن مشروعها الثقافي التنموي

أصدرت كلية الإعلام جامعة سيناء فرع القنطرة شرق، العدد الأول والثاني من مجلة "معابر"، منتصف الشهر الجاري، في إطار مشروعها الثقافي، الذي أطلقته منذ عدة أيام، تحت عنوان " معابر .. حكايا شمال شرق".

تضمن العدد الذي حمل غلافه عنوان "أصل الحكاية" عدة موضوعات وقصص صحفية تضم أسرار وكواليس عن تلك المدن وثقَّها فريق التحرير في أبواب المجلة بداية من "رحلة البحث عن قصة" والتي وثق فيها فريق العمل تفاصيل التجربة كاملة لتجعل القارئ حكمًا عليها، ومتشوقًا لحكايا قادمة، وباب المعدية" الذي رصد حكايا ساكني ضفتي القناة لأكثر من مائة عام.

وتناول ملف العدد الأول "مدن لا تشبه أي مدن" ليوثق أصل الحكاية في كل محافظة من المحافظات الخمس، حاملة بين ثناياها قصص حية ومبهرة، بداية من شعار كل محافظة وتفسير معناه، مرورًا بحكايا البشر، وانتهاءً بعبقرية المكان.

فيما عرض باب "عين على التاريخ" قصة أسير في حرب 1967 عنوانها ذكريات ملؤها "الفخر"، وفي جاليري " أصل الحكايا" مجموعة من الصور النادر عن المدن الخمس، تصنع قصة مضمونها "الاعتزاز بالماضي".

كما تضمن العدد عدة مقالات لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والكاتب الصحفي شريف عارف.

من جانبها، قالت الدكتورة الأميرة سماح فرج عميدة الكلية، رئيس التحرير: إن صدور العدد الأول من مجلة "معابر" هو اللبنة الأولى في المشروع الثقافي الذي دشنته الكلية لخدمة المجتمع المحلي المحيط.

وأكدت عميدة الكلية أن الأعداد القادمة من المجلة ستقدم قصصًا وموضوعات نوعية تعزز الدور الحقيقي للإعلام في قلب سيناء ومدن القناة، جوهرها البحث والاستقصاء، وتعكس رغبة أصحابها في إنتاج مواد ممتعة، وفي الوقت نفسه متعمقة ونقدية، لصانعيها الحقيقيين من أهالي مدن شمال شرق، ولمستخدميها بين كل المهتمين.

يأتي ذلك ضمن مشروع الكلية "معابر..حكايا شمال شرق"، والذي شهد إنتاجا ثقافيا على صفحتي "معابر"، ومركز التدريب الإعلامي الخاصة بالكلية على فيس بوك، قناة اليوتيوبKTC، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.