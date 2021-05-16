محافظ المنوفية: توريد 97 ألف طن قمح بنطاق المحافظة حتى الآن

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم اليوم الأحد، استئناف أعمال توريد محصول القمح من المزارعين لمختلف الصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم، أن إجمالي ما تم توريده منذ بدء عمليات التوريد بلغ نحو 97 ألفا و121 طن قمح حتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم وتقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظا على الإنتاجية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عاطف الجمال، أنه تم أمس السبت انتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة وتم اليوم الأحد توريد 2771 طن قمح، مؤكدا على المتابعة الدورية لعمليات التوريد من قبل اللجان المختصة.