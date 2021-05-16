ميلواكي يهزم ميامي هيت في «بروفة» محتملة للأدوار الإقصائية بـ NBA

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز ميلواكي بكس على ميامي هيت 122 /108 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتعتبر المباراة بمثابة بروفة محتملة لمشوار الفريقين بالأدوار الإقصائية، حيث يحتل بكس المركز الثالث بالقسم الشرقي ويحل هيت في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى بالقسمين الشرقي والغربي إلى الأدوار الإقصائية.

وسجل كريس ميدلتون 21 نقطة وأضاف زميله برين فوربس 21 نقطة ليساهما بقوة في فوز بكس.

وأضاف جرو هوليداي 20 نقطة وعشر تمريرات حاسمة لبكس الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والثامن له في أخر تسع مباريات.

وتصدر كيندريك نان قائمة هدافي ميامي هيت بتسجيله 31 نقطة في الوقت الذي افتقد فيه الفريق لنجمه جيمي باتلر بسبب الإصابة في أسفل فقرات الظهر.

ومازال بإمكان بكس إنهاء الموسم في المركز الثاني إذا فاز على مضيفه شيكاغو بولز تزامنا مع خسارة بروكلن نتس على ملعبه أمام كليفلاند كافالييرز في وقت لاحق من اليوم الأحد.

كما بإمكان ميامي التقدم للمركز الخامس إذا فاز على هيوستون روكتس تزامنا مع خسارة نيويورك نيكس على ملعبه أمام بوسطن سيلتكس.

وفي مباريات أخرى فاز لوس أنجليس ليكرز على مضيفه إنديانا بيسرز 122/ 115 ونيويورك نيكس على شارلوت هورنيتس 118 /109 وبروكلن نتس على شيكاغو بولز 105 /91 وبوسطن سيلتكس على مضيفه مينيسوتا تمبرولفز 124 /108 وفينيكس صنز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 140 /103.