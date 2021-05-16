نيجيريا: مقتل أكثر من مئة شخص في هجمات بمختلف أنحاء البلاد الأسبوع الماضي

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قتل 108 أشخاص في هجمات عنيفة بمختلف أنحاء نيجيريا الاسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة"بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وتم جمع تلك الأرقام من خلال مراجعة تقارير صحفية ومقابلات مع أسر الضحايا وفي بعض الحالات، تأكيد من مسؤولين عامين وأمنيين.

ومن جهة أخرى، هاجم مسلحون مركز شرطة في ولاية "اكوا ابوم" بعد ظهر اليوم الأحد.

وقتل اثنان من رجال الشرطة.

وأكدت حكومة ولاية كادونا مقتل خمسة أشخاص وفقدان شخص آخر في حادثين منفصلين بالولاية.

وفي أعقاب التحديات الأمنية التي تهز نيجيريا، طالب الحكام الـ17 في الولايات الجنوبية لنيجيريا أمس الثلاثاء الحكومة الإتحادية بالـ"الدعوة إلى حوار وطني على وجه السرعة".

وتشمل التحديات الأمنية عمليات خطف وأزمات عرقية ودينية وصراعات المزارعين والرعاة والإرهاب وقطع الطرق وتحدث واحدة من تلك العمليات بشكل شبه يومي في البلاد.