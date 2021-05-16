جيش أذربيجان يبدأ مناورات واسعة وسط تصاعد التوترات مع أرمينيا

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بدأ الجيش الأذربيجاني اليوم الأحد تدريبات عسكرية واسعة النطاق، وذلك وسط تصاعد للتوترات مع الجارة أرمينيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بأن المناورات تجري بمشاركة 15 ألف عسكري وحوالي 300 دبابة ومدرعات أخرى وحوالي 400 صاروخ من عيارات مختلفة وقطع مدفعية وقاذفات صواريخ ومدافع هاون وعربات مضادة للدبابات ونحو 50 طائرة عسكرية، إلى جانب مختلف المركبات الجوية بدون طيار.

ونفت الوزارة اتهامات أثارتها أرمينيا بشأن انتهاكات حدودية، وأكدت أنه "لا أساس لها على الإطلاق".

واتهمت أرمينيا مؤخرا أذربيجان بانتهاك حدودها من خلال احتلال تلال في منطقة سيونيك الجنوبية تعتبرها يريفان خاضعة لسيادتها.

إلا أن أذربيجان ردت بالقول إن قواتها تؤمّن الحدود الفعلية مع الجارة في المنطقة الجبلية المرتفعة بعد "تحسن الأحوال الجوية".

من جانبها، هددت أرمينيا بالرد بـ "إجراءات" إذا لم تنسحب القوات الأذربيجانية.

ودعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الجانبين إلى الهدوء ونزع فتيل التوتر.

كما حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الجمعة البلدين على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه.

وأنهت أذربيجان وأرمينيا في تشرين ثان/نوفمبر، بوساطة روسية، جولة من المعارك بينهما استمرت 44 يوما حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، فضلا عن خسارة الجانب الأرميني لأراض كانت تحت سيطرته.

وتثير التوترات الأخيرة المخاوف من أن الصراع قد يتصاعد مرة أخرى.