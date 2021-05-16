كروز أزول وبويبلا يتأهلان للمربع الذهبي في الدوري المكسيكي

تأهل فريقا كروز ازول وبويبلا إلى المربع الذهبي للدوري المكسيكي لكرة القدم بعد فوز الأول على ضيفه تولوكا 3 /1 وفوز بويبلا على ضيفه أطلس 1 /صفر فجر الأحد في إياب دور الثمانية.

وتفوق كروز ازول على تولوكا 4 /3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز تولوكا 2 /1 فيما تعادل بويبلا مع أطلس 1 /1 في مجموع اللقاءين بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز أطلس 1 /صفر، لكن بويبلا استفاد من تفوقه في ترتيب الموسم الاعتيادي باحتلاله المركز الثالث برصيد 28 نقطة مقابل حلول أطلس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وعلى ملعب أزتيكا، تقدم بريان انجولو بهدف لكروز ازول في الدقيقة 12 لكن بعد دقيقتين فقط رد بيدرو كانيلو بهدف التعادل لتولوكا.

وقبل عشر دقائق من النهاية أحرز جوناثان رودريجيز الهدف الثاني لكروز أزول من ضربة جزاء ثم أكد سانتياجو خيمينيز فوز الفريق بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب كواوتيموك، حسم بويبلا فوزه على أطلس بهدف عكسي سجله أندرسون سانتاماريا لاعب أطلس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.