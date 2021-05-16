مصادر طبية: مقتل فلسطينيين اثنين بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل فلسطينيان مساء اليوم السبت بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن فلسطينيا قضى متأثرا بإصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في القلب في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن فلسطينيا تعرض لإطلاق نار إسرائيلي بينما كان يقود مركبة في مخيم الفوار للاجئين في الخليل ما أدى إلى مقتله.

فيما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القوات الإسرائيلية احتجزت المصاب ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعافات اللازمة له، وتركته ينزف لفترة قبل أن تسمح للطواقم الطبية من الوصول إليه بعد أن فارق الحياة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن "مركبة فلسطينية حاولت دهس جنود على حاجز عسكري قبل أن يتم إطلاق النار على السائق وقتله.

وقد أصيب 53 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وصفت حالة 7 منهم بالخطيرة والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ويوم الجمعة، قتل 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح خلال مواجهات شملت جميع مدن الضفة الغربية احتجاجا على "العدوان" الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة.